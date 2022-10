Bundesliga: VfL Bochum vs. Union Berlin LIVE im TV, Stream, Ticker

Union Berlin geht als klarer Favorit in das Spiel bei Bundesliga-Schlusslicht VfL Bochum. Kann der Tabellenführer seinen bisherigen Höhenflug fortsetzen?

Auswärts bei Bundesliga-Schlusslicht VfL Bochum will das Team von Trainer Urs Fischer nach dem 2:0-Sieg über Borussia Dortmund den nächsten Sieg in der Bundesliga einfahren. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Es muss eklig sein, bei uns zu spielen, genauso eklig wie an der Alten Försterei“, forderte deshalb Bochum-Trainer Thomas Letsch vor dem Spiel am Sonntag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Die Berliner seien „nicht nur in der Tabelle das Maß aller Dinge“, ergänzte der Coach, betonte aber: „Wir müssen uns nicht verstecken und uns auf keinen Fall kleiner machen.“