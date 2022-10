Premier League: Der neue Jamie Vardy? Die ungewöhnliche Karriere von Brentfords Ivan Toney

Es klingt wie im Märchen: ein ehemaliger Drittligaspieler glänzt momentan die Premier League. Die Statistiken des Spätzünders lassen aufhorchen. Seine ungewöhnliche Laufbahn will er nun mit dem Sprung in Englands WM-Kader krönen.

Die Karriere eines Profifußballers scheint exakt geplant und vorgezeichnet zu sein. Die meisten von ihnen treten schon in jungen Jahren in ein Nachwuchsleistungszentrum ein und spielen während ihrer aktiven Zeit nur bei Profivereinen. Umso bemerkenswerter erscheinen dann Laufbahnen, wie jene von Ivan Toney.

Auf Vardys Spuren

Nun ist Toney Stürmer und das Toreschießen daher sein Beruf. Bemerkenswert ist der Vergleich mit Kane, Son und Haaland aber deshalb, weil Toney vor drei Jahren noch bei Peterborough United in der drittklassigen League One auf Torejagd ging. Beim Blick auf Toneys Werdegang fühlt man sich an Jamie Vardy erinnert. Der 35-Jährige spielte lange Zeit in unterklassigen Ligen, ehe er bei Leicester City zum Meister und Nationalspieler wurde.