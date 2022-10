Anzeige

"Bei Bayern verwöhnt": Goretzka mit Spitze gegen Lewandowski - und Deal mit Musiala Goretzka mit Spitze gegen Lewandowski

Vorbild Musiala: "Gutes Signal an viele andere talentierte jüngere Spieler"

SPORT1

Leon Goretzka ist heiß auf das nächste Duell mit Robert Lewandowski und dem FC Barcelona. Außerdem spricht er über Choupo-Moting und einen „Deal“ mit Jamal Musiala.

Leon Goretzka blickt voller Vorfreude auf das nächste Duell mit dem FC Barcelona und Ex-Kollege Robert Lewandowski.

Der FC Bayern trifft am Mittwoch in der Champions League auf den spanischen Topklub, der um seine letzte Chance auf das Achtelfinale kämpft. Weshalb Goretzka im Vorfeld eine kleine, aber feine Spitze gegen „Lewy“ setzte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Es ist eine besondere Situation. Lewy ist verwöhnt gewesen bei Bayern, immer im Achtelfinale zu stehen. Aber dafür können wir jetzt keine Rücksicht mehr nehmen“, sagte der deutsche Nationalspieler nach dem 2:0-Erfolg der Münchner gegen Hoffenheim am Samstag.

Im Camp Nou warte „ein supergeiles Spiel, egal ob Freundschaftsspiel oder Champions-League-Finale. Wir werden alles geben, um da zu gewinnen.“ Bayern ist bereits für die K.o.-Runde qualifiziert, kämpft aber noch um den Gruppensieg. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Goretzka von Choupo-Moting nicht überrascht

Barcelona steht derweil mit dem Rücken zur Wand. Sollte Inter Mailand gegen Underdog Viktoria Pilsen im Parallelspiel am Mittwoch gewinnen, sind die Katalanen raus. Lewandowski hat in vier CL-Partien bereits fünf Tore erzielt. Bei Barcas 0:2-Hinspielpleite in München war er allerdings leer ausgegangen.

Bayern ist seit sieben Spielen in Folge ungeschlagen, nur beim unnötigen Remis in Dortmund wurden Punkte abgegeben. „Das Selbstvertrauen war nie weg. Unsere breite Brust verschwindet nicht, wir sind Bayern München“, meinte Goretzka: „Aber in den letzten Wochen haben wir konsequenter gespielt.“

Was auch an Eric Maxim Choupo-Moting liegt, der als formstarker Neuner eine vermeintliche Schwäche im Bayern-Kader zuletzt vergessen ließ. Der Stürmer habe „wieder ein gutes Spiel gemacht, auch wenn er ein bisschen müde war. Er hat richtig Qualität in der Box. Ich bin froh, dass wir ihn haben.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Verwundert ist er von dessen Leistungen nicht. Aber: „Ich bin überrascht, dass alle so überrascht sind, wir kannten seine Qualitäten schon vorher.“ In der Vergangenheit blieb Choupo-Moting meist nur die Rolle als Backup: „Wenn du Lewy vor dir hast, ist wenig Platz. Wir wussten, dass wir ihn in dieser Saison viel mehr brauchen werden.“

Goretzka berichtet über Deal mit Musiala

Gegen Hoffenheim hatte „Choupo“ erneut getroffen - Goretzka konnte einen Assist verzeichnen. Ob seine Kopfball-Ablage auf Jamal Musiala Absicht gewesen sei?

„Man muss aufpassen, dass man nicht zu viel verrät. Man trainiert natürlich viele Standards. Wir hatten einen Deal, wenn er (Musiala, Anm. d. Red.) irgendwann mal nicht da steht, gibt es Ärger“, erklärte Goretzka: „In der Position fällt halt immer mal wieder einer runter. In den Zweikämpfen ist es nicht immer so einfach, den Ball aufs Tor zu bekommen und er steht da natürlich goldrichtig.“

