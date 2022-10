Krebstherapie: Berger muss bis Dezember auf Ergebnis warten

Ann-Katrin Berger ist an Schilddrüsenkrebs erkrankt © AFP/SID/ISTVAN HUSZTI

Die an Krebs erkrankte Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger spricht über ihre Krebstherapie

Die an Krebs erkrankte Fußball-Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger hat noch Wochen der Ungewissheit vor sich.

Das Ergebnis ihrer Therapie steht erst am Jahresende fest. „Die ersten Untersuchungen sehen gut aus. Aber die Tablette wirkt gerade in meinem Körper noch weiter und arbeitet. Wie erfolgreich das ist, erfahre ich im Dezember“, sagte die 32-Jährige der Bild am Sonntag.