Ehrenrunde unter Tränen: Ribery verabschiedet sich

Unter Tränen und ein letztes Mal im Trikot mit der Nummer sieben hat sich Franck Ribery von seinen Fans in Italien verabschiedet. Der frühere Münchner Superstar, der seine beeindruckende Karriere wegen anhaltender Knieprobleme beendet hat, drehte am Samstag beim 1:0-Sieg von US Salernitana gegen Spezia Calcio unter tosendem Applaus des Publikums eine Ehrenrunde. "Ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht", sagte der 39-Jährige bei seinem emotionalen Abschied.

Am Freitag hatte Ribery in einem zweiminütigen Video erklärt, dass seine Schmerzen im Knie "trotz aller Anstrengungen" in den vergangenen Monaten immer schlimmer wurden und es keine andere Möglichkeit gebe, als seine Spielerlaufbahn zu beenden. Ribery, der 2013 zu Europas Fußballer des Jahres gewählt wurde und bei Bayern München nach wie vor Heldenstatus genießt, gewann in seiner Karriere insgesamt 25 Titel - darunter die Champions League und neun deutsche Meisterschaften.