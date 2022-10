Pfiffe gegen Nagelsmann - Bayern-Trainer reagiert irritiert: "Nicht schön"

Kampfansage an Union? Nagelsmann vermeidet Statement

„Dass immer noch ein paar Fans pfeifen, ist nicht so schön. Verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht, aber das muss jeder selbst wissen“, sagte der Coach der Münchner nach der Partie auf einer Pressekonferenz. Offensichtlich war er nicht von allen Hoffenheim-Fans besonders höflich empfangen worden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Bei der TSG hatte er zwischen 2016 und 2019 in der Bundesliga an der Seitenlinie gestanden, zuvor war er in Sinsheim auch als Jugendtrainer tätig. Womöglich war Nagelsmann auch deshalb von dem Verhalten einiger Hoffenheim-Fans enttäuscht, schließlich verbindet er nach wie vor tolle Erinnerungen mit dem Ex-Verein.