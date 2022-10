Bundesliga: Doppelte Knäbel-Ansage! Schalke-Boss Knäbel verspricht Transfers - und gibt Update zur Trainer-Entscheidung

Wer wird der neue Mr. Right? Schalke weiter auf Trainersuche

Peter Knäbel und der FC Schalke wollen im Winter auf dem Transfermarkt nachlegen. Und auch in Sachen Trainer steht schon bald eine Entscheidung an.

„Wir werden auf jeden Fall nachrüsten", sagte der 56-Jährige bei Bild-TV : „Es ist unsere Pflicht, den Kader zu verstärken." Die Königsblauen wollen so auch auf die zahlreichen Ausfälle reagieren.

In der Innenverteidigung fehlten zuletzt gleich vier Profis, weshalb der vertragslose Timothée Kolodziejczak verpflichtet worden war . Schalke ist nach zehn Spielen in der Bundesliga Vorletzter und trennte sich nach dem Aus im DFB-Pokal unter der Woche von Trainer Frank Kramer.

Der Nachfolger soll schon in Kürze feststehen, kündigte Knäbel an: „Die Prüfungsphase ist in den letzten Zügen, es wird nicht mehr lange dauern." Nächste Woche solle es soweit sein, derzeit wird das Team noch von Assistenztrainer Matthias Kreutzer betreut.