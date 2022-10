Stürmer Boyd rassistisch beleidigt: Hansa entschuldigt sich

Nach einer rassistischen Beleidigung gegen Terrence Boyd vom 1. FC Kaiserslautern hat sich Fußball-Zweitligist Hansa Rostock für das Verhalten eines Fans entschuldigt. Der Klub habe sich bereits in einem persönlichen Telefonat bei dem Angreifer und schriftlich beim FCK gemeldet, hieß es in der Mitteilung.

Boyd hatte die Lauterer am Samstag mit einem Doppelpack zum 2:0 (0:0)-Sieg in Rostock geführt, nach dem Spiel wurde der Amerikaner von einem Zuschauer beleidigt. Dies war in der Sky-Übertragung über die Mikrofone zu hören.