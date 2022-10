Anzeige

Leichtathletik: Konstanze Klosterhalfen legt sensationelles Debüt in neuer Disziplin hin Klosterhalfen mit sensationellem Debüt

Konstanze Klosterhalfen läuft nun auch Halbmarathon © AFP/SID/INA FASSBENDER

5000-Meter-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen gewinnt ihren ersten Halbmarathon - und stößt dabei direkt in seltene Rekord-Sphären vor.

Lauf-Ass Konstanze Klosterhalfen hat ein Traum-Debüt über die Halbmarathon-Distanz hingelegt.

Die Leverkusenerin gewann am Sonntag in Valencia ihr erstes Rennen über 21,0975 Kilometer in 1:05,41 Stunden und lief damit die drittbeste von einer Europäerin je aufgestellte Zeit. (NEWS: Alle Neuigkeiten zur Leichtathletik)

Konstanze Klosterhalfen: Nur zwei Europäerinnen waren schneller

Zum deutschen Rekord von Melat Kejeta (Kassel), die im polnischen Gdynia bei der Halbmarathon-WM 2020 in 1:05:18 Stunden den zweiten Platz belegt hatte, fehlten Klosterhalfen lediglich 23 Sekunden. Die europäische Bestmarke hält die Niederländerin Sifan Hassan (1:05,15).

Klosterhalfen hatte bei der EM in München überraschend Gold über die 5000 m gewonnen. Anschließend bereitete sie sich in einem Höhentrainingslager in Kenia auf ihre Premiere in Spanien vor.

„Ich bin schon ein bisschen aufgeregt und auch nervös“, hatte sie im Vorfeld bei SPORT1 gesagt: „Einen Halbmarathon wollte ich die letzten Jahre schon immer mal versuchen, doch es kam immer was dazwischen. Dieses Jahr hat es sich super angeboten.“