WWE: Bittersüßes Comeback nach privatem Schicksalsschlag

Mandy Rose kehrt beim WWE Halloween Havoc in den Ring zurück und widmet ihren Sieg dem tragisch verstorbenen Bruder. Auch Wes Lee feiert einen emotionalen Triumph

Seit über einem Jahr dominiert sie bei WWE als Champion und Aushängeschild des NXT-Kaders - in den vergangenen Wochen aber hat sie sich dort ungewohnt rar gemacht.

Mandy Rose verlor ihren Bruder Richard

Richard Saccomanno, der in der Stadt Carmel bei New York einen italienischen Sandwich- und Feinkost-Laden leitete, starb am 3. Oktober unter unbekannten Umständen im Alter von nur 40 Jahren.