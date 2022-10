FC Bayern: Kingsley Coman angeschlagen! Nagelsmann gibt Update auch zu Sané

Vorbild Musiala: "Gutes Signal an viele andere talentierte jüngere Spieler"

Wenn sich Kingsley Coman an den Oberschenkel fasst, zucken die Fans des FC Bayern schnell zusammen.

Der französische Superstar musste beim 2:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim in der 61. Spielminute angeschlagen ausgewechselt werden. Sadio Mané kam für ihn in die Partie. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Coman verschwand, begleitet von einem Betreuer, umgehend in der Kabine. Nach dem Spiel konnte Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz aber leichte Entwarnung geben. „Es war ein Pferdekuss, deshalb haben wir ihn vorsichtshalber runtergenommen. Ich glaube aber, dass es keine strukturelle Verletzung ist“, meinte der Coach.

Ob Coman für das nächste Spiel am Mittwoch gegen den FC Barcelona in der Champions League zur Verfügung stehen wird, blieb zunächst offen. In der laufenden Saison verpasste der 26-Jährige bereits fünf Spiele mit einem Muskelfaserriss. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)