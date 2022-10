Moto2: Top-10-Ergebnis für Schrötter in Sepang

Motorrad-Pilot Marcel Schrötter hat bei der Abschiedstour in der Moto2 sein erstes Top-10-Ergebnis seit gut zwei Monaten geholt. Beim Großen Preis von Malaysia in Sepang wurde der Vilgertshofener am Sonntag Sechster, zuletzt hatte es Schrötter in der Weltmeisterschaft fünfmal nacheinander nicht unter die besten Zehn geschafft.