NHL: Stützle baut mit Ottawa Siegesserie aus - Pleite für Draisaitl

Eishockeystürmer Tim Stützle hat in der NHL mit den Ottawa Senators den dritten Sieg in Serie gefeiert.

Beim 6:2 gegen die Arizona Coyotes gelangen dem früheren Mannheimer zwei Assists, für den 20-Jährigen waren es in der neuen Saison die Vorlagen Nummer drei und vier.

Nico Sturm kassierte mit den San Jose Sharks beim 1:2 bei den New Jersey Devils die fünfte Niederlage im sechsten Spiel. Der 27-Jährige, in der vergangenen Saison Stanley-Cup-Sieger mit Colorado Avalanche, war am einzigen Treffer nicht beteiligt.