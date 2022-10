Sainz holt Pole Position in Austin - Schumacher enttäuscht

Sainz startet in Austin von der Pole Position © AFP/GETTYIMAGES/SID/JARED C. TILTON

Weltmeister Max Verstappen hat zwei Wochen nach seinem vorzeitigen Titelgewinn die gewohnte Dominanz vermissen lassen. Der Niederländer (1:34,448 Minuten) fuhr beim vom Tod des Red-Bull-Gründers Dietrich Mateschitz (78) überschatteten Qualifying zum Großen Preis der USA in Austin nur die drittbeste Zeit hinter dem Ferrari-Duo Carlos Sainz (1:34,356) und Charles Leclerc (1:34,421). Für Sainz ist es die dritte Pole der Karriere.

Verstappen startet dennoch aus der ersten Startreihe. Leclerc wird in der Startaufstellung um zehn Plätze zurückversetzt, weil an seinem Ferrari Antriebskomponenten ausgetauscht wurden.

Mit einem weiteren Sieg im Rennen am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/Sky) würde Verstappen Red Bull auch den Titel in der Konstrukteurs-WM bescheren. Zudem würde der Niederländer den Rekord für die meisten Siege in einer Saison von Michael Schumacher und Sebastian Vettel (beide 13) egalisieren.