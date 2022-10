Boxen: Bunn verpasst WM-Titel im Halbschwergewicht

Der deutsche Boxer Leon Bunn kämpft in Frankfurt um den Weltmeistertitel der IBO. Seinen Halbschwergewichtskampf gegen den Iren Padraig McCrory geht jedoch vorzeitig verloren.

Der deutsche Boxer hat seine Chance auf den IBO-WM-Titel im Halbschwergewicht verpasst. In Frankfurt verlor er seinen Kampf gegen Padraig McCrory er nach technischem K.O. in der sechsten Runde.

„Ich bin sehr enttäuscht von mir selber, dass es so passiert, aber ich kann es leider nicht ändern“, sagte der 30-Jährige nach dem Kampf im SPORT1 -Interview und ergänzte, „ich habe gemerkt, dass er härter getroffen hat als ich. Das hätte ich vermeiden sollen, denn ich stand viel mit ihm. Ich glaube, ich habe ihn auch mal hart erwischt, aber er war heute leider der Bessere.“

Bereit zu Beginn des Kampfes legte der Ire los wie die Feuerwehr. Er schickte Bunn in der zweiten Runde erstmalig zu Boden. Eine Runde später wurde der Deutsche nach einem Knockdown erneut angezählt.

Der gebürtige Frankfurter steigerte sich im Laufe des Kampfes und konnte die harten Schläge seines Gegners immer wieder kontern. Doch McCrory blieb am Drücker und schickte ihm in der sechsten Runde mit einem Treffer an die Schläfe wieder zu Boden. Daraufhin warf die Ecke von Bunn das Handtuch.