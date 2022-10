Formel 1: Red-Bull-Gründer Mateschitz ist tot

Dietrich Mateschitz ist tot. Wie die BILD berichtet, sollen alle Mitarbeiter der Firma Red Bull im Laufe des Tages darüber informiert worden sein, dass der Österreicher verstorben sei. Der Selfmade-Millionär war in der Vergangenheit an Krebs erkrankt und hatte in den letzten Monaten einiges an Gewicht verloren. Nun starb er im Alter von 78 Jahren.

„Wir wussten, dass er in einem schwierigen gesundheitlichen Zustand war“, sagte Marko bei Sky : „Nachdem es jetzt eingetreten ist, ist es trotzdem unfassbar, dass eine so große Persönlichkeit abtreten musste.“ Mateschitz sei „einmalig“ gewesen, „aber er war ein bescheidener Mensch“.

„Das stellt alles in den Schatten. Vor ein paar Stunden streiten wir noch über sportliche Themen und dann so eine Nachricht. Für mich ist er der beeindruckendste Unternehmer, den wir in Österreich je hatten – wenn nicht weltweit. Er hat eine Marke kreiert. Was er für den Sport gemacht und viel er dem Sport gegeben hat, hat es zuvor nicht gegeben. Wir denken an seine Familie und alle Freunde, das ist das Wichtigste“, sagte er gegenüber Sky.