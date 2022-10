Real auch ohne Benzema souverän

Real Madrid siegt auch ohne Ballon-d‘Or-Gewinner Karim Benzema gegen den FC Sevilla und thront weiter an der Spitze von La Liga.

Real Madrid hat sich auch ohne Ballon-d‘Or-Gewinner Karim Benzema keine Blöße gegeben und thront weiter an der Spitze von La Liga. Die Königlichen gewannen am Samstagabend gegen den FC Sevilla mit 3:1 (1:0) und bauten ihren Vorsprung auf den Erzrivalen FC Barcelona aus: Die Katalanen liegen zunächst sechs Punkte zurück, sind allerdings am Sonntagabend (21.00 Uhr/DAZN) noch gegen Athletic Bilbao im Einsatz. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)