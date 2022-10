Anzeige

Formel 1: Verstappen mit Bestzeit im Abschlusstraining Verstappen liefert Bestzeit

Max Verstappen dominiert Abschlusstraining © AFP/GETTY IMAGES/SID/Chris Graythen

Weltmeister Max Verstappen scheint zwei Wochen nach seinem vorzeitigen Titelgewinn in der Formel 1 nichts von seinem Schwung verloren zu haben. Der Red-Bull-Pilot dominierte am Samstag das Abschlusstraining beim Großen Preis der USA und geht damit als Favorit ins Qualifying am späten Abend deutscher Zeit (0.00 Uhr MEZ/Sky).

In 1:35,825 Minuten war Verstappen gut drei Zehntel schneller als Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Dessen Teamkollege Carlos Sainz und Sergio Perez im zweiten Red Bull folgten in kürzerem Abstand auf den Plätzen drei und vier. Sebastian Vettel landete im Aston Martin auf dem achten Platz. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Mick Schumacher indes muss beim Grand Prix in Austin unter schwierigen Voraussetzungen Leistung bringen. Im zweiten Training testeten die Teams neue Pirelli-Reifen für 2023 - damit ging wertvolle Trainingszeit für Qualifying und Rennen verloren. In der dritten Session musste Schumacher wegen Getriebeproblemen lange in der Garage stehen, kam letztlich auf deutlich weniger Runden als der Rest des Feldes und wurde nur Vorletzter.

Verstappen indes hat im viertletzten Saisonrennen am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/Sky) noch Ambitionen, obwohl sein zweiter Titelgewinn schon seit dem vergangenen Rennen in Japan feststeht. Mit einem Sieg würde er Red Bull den Triumph in der Konstrukteurs-WM bescheren. Zudem würde der Niederländer den Rekord für die meisten Siege in einer Saison von Michael Schumacher und Vettel (beide 13) egalisieren.