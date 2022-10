Bundesliga: Rekord an Trainer-Entlassungen - Geschäft wird immer rücksichtloser

Nach Kramer-Aus: So geht es auf Schalke weiter

Fünf Trainer-Entlassungen nach nur zehn Spieltagen sind ein düsterer Rekord in der Bundesliga. Doch nicht nur in Deutschland rappelt es auf den Trainerstühlen.

In der Historie der Bundeliga ist das ein Rekord. In der Saison 1979/80 wurden nach dem 10. Spieltag zwar auch schon fünf Trainer entlassen, jedoch nur von vier Vereinen.

Auch international: Geschäft wird immer rücksichtloser

Es ist ein Geschäft, bei dem die Verantwortlichen immer rücksichtsloser werden und ihr knapp bemessenes Vertrauen in Trainer immer schneller schwindet. Einer der das miterlebte und 2020 nach nur drei Monaten auf Schalke entlassen wurde, ist Manuel Baum.

„Leider kannst du als Trainer fast nur kurzfristig denken“, sagte der 43-Jährige dem Sport-Informations-Dienst im Rahmen des Spielmacher-Kongresses in Köln und bemängelte die durchschnittliche Trainer-Amtszeit. „In Deutschland haben wir mittlerweile eine Halbwertszeit von elf Monaten“,

Doch ist es weniger ein inländisches Problem, als eine Eigenschaft des Fußballgeschäfts. Denn im internationalen Vergleich liegt die Bundesliga gleichauf mit der englischen Premier League, wo unter anderem Steven Gerrard und Thomas Tuchel entlassen, und der Ligue 1, wo Ex-Leverkusen-Trainer Peter Bosz in Lyon freigestellt wurde. In der Serie A sind es vier Trainer, während es in Spanien erst zwei Trainer-Entlassungen gab.