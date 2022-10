2. Liga: DSC Arminia Bielefeld – FC St. Pauli, 2:0 (0:0)

Am Samstag trafen DSC Arminia Bielefeld und der FC St. Pauli aufeinander. Das Match entschied die Arminia mit 2:0 für sich. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Bielefeld die Nase vorn.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Für frischen Wind sollte Einwechselmann Janni Serra sorgen, dem Daniel Scherning das Vertrauen schenkte (59.). In der 68. Minute stellte DSC Arminia Bielefeld personell um: Per Doppelwechsel kamen Bryan Lasme und Christian Gebauer auf den Platz und ersetzten Jomaine Consbruch und Lukas Klünter. Für das 1:0 und 2:0 war Serra verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (76./84.). St. Pauli stellte in der 81. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Lars Ritzka, Connor Metcalfe und Igor Matanovic für Adam Dzwigala, Afeez Aremu und Lukas Daschner auf den Platz. Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen Cortus (Röthenbach a. d. Pegnitz) feierte die Arminia einen dreifachen Punktgewinn gegen den FC St. Pauli.