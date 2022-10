Formel 1: Ferrari-Star Leclerc bei USA-GP bestraft! Auch Pérez und Alonso werden zurückversetzt

So wird das schwer mit dem Rennsieg in den USA und der Vizeweltmeisterschaft für Charles Leclerc!

An Leclercs Ferrari-Boliden wurden in Texas ein neuer Verbrennungsmotor und ein neuer Turbolader verbaut, für beide Teile hat der Monegasse das Saison-Kontingent bereits überschritten. Er muss damit zehn Startplätze zurück. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

In der Startaufstellung für den Großen Preis der USA wird es nach dem Qualifying in Austin am Samstagabend (ab 0 Uhr im LIVETICKER) aber noch weitere Veränderungen geben.