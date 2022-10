Transfermarkt: Manchester United zieht Ronaldo-Leihe oder ablösefreien Transfer in Betracht

United erwägt Ronaldo-Leihe oder ablösefreien Transfer

Und Ronaldo selbst sieht sich noch nicht in der Phase seiner Karriere, in der er es fernab der europäischen Top-Ligen nur noch gemütlich angehen will. Jedoch will ihn schlichtweg kein ambitionierter Top-Klub, in dessen Größenordnung sich der Portugiese selbst sieht.