MLB: World Series 2022 LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Stream

Am 28. Oktober startet das Highlight für jeden Baseball-Fan: die World Series. SPORT1 ist LIVE dabei, wenn die MLB zum 118. Mal das beste Baseball-Team der Welt sucht.

In der MLB steht das Highlight des Jahres auf dem Programm und SPORT1 als „Home of Baseball“ ist LIVE dabei!

Aktuell laufen noch die League Championship Series der National und American League. Was allerdings jetzt schon klar ist: Es wird einen neuen Meister geben. Titelverteidiger Atlanta Braves musste bereits in der Division Series den Traum vom erneuten Titelgewinn begraben. Mit 1:3 verlor man die Serie gegen die Philadelphia Phillies überraschend klar. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der MLB)

Dazu steht auch schon fest, wer in der Best-of-7-Serie des Finales den Heimvorteil haben wird. Der Meister der American League wird vier Heimspiele (Spiel 1+2 sowie 6+7) haben, sollte die Serie nicht bereits früher entschieden sein. Grund dafür ist das vorzeitige Aus des Titelverteidigers sowie des besten Teams der Regular Season, die Los Angeles Dodgers.

Sowohl die San Diego Padres als auch die Phillies, die in der National League um den Titel kämpfen, waren in der Regular Season schlechter platziert als die Houston Astros und die New York Yankees. (DATEN: Alle Tabellen der MLB)