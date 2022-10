Darts: European Championships 2022 live im TV und Stream - Clemens und Schindler träumen von EM-Titel

Vom 27. bis zum 30. Oktober finden in der Dortmunder Westfalenhalle die European Championships statt. SPORT1 überträgt die EM live im TV und Stream.

Das nächste Großevent im Darts-Sport steht an. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

In der Dortmunder Westfalenhalle treffen sich vom 27. bis zum 30. Oktober die besten europäischen Darts-Profis, um den neuen Europameister zu küren - und SPORT1 überträgt LIVE auf im TV und Stream .

Die 32 besten Spieler der European Tour gehen an den Start und kämpfen um den begehrten EM-Titel. In diesem Jahr kehrt das Turnier dabei zurück nach Dortmund, wo das Event bereits 2018 stattgefunden hat.

Rob Cross will dabei seinen Triumph aus dem Vorjahr wiederholen. Der Engländer gewann das Finale mit 11:8 gegen Michael van Gerwen.

Schindler und Clemens mit schwerem EM-Auftakt

Gute Erinnerungen an Dortmund haben die deutschen Darts-Fans. Damals, 2018, gelang Max Hopp das Sprung ins Halbfinale, das er mit 10:11 nur knapp gegen den späteren Titelträger James Wade verlor.

Auf einen solchen Coup hoffen in diesem Jahr auch Gabriel Clemens und Martin Schindler. Auf die beiden Darts-Profis warten am zweiten Turniertag jedoch keine einfachen Lose .

So trifft Schindler in der ersten Runde auf den Weltranglistensechsten José de Sousa, während Clemens gegen Jonny Clayton ran muss. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)