Eiskalte Eintracht stürmt die Festung Borussia-Park

Eintracht Frankfurt hat mit Konterfußball aus dem Lehrbuch die Festung Borussia-Park erobert und sich eine breite Brust für die Champions League geholt. Die Hessen gewannen in Mönchengladbach dank einer furiosen ersten Halbzeit völlig verdient mit 3:1 (3:0) und kletterten in der Tabelle auf Rang vier.

Der Däne Jesper Lindström mit seinem ersten Bundesliga-Doppelpack (6./45.) und der Franzose Eric Dina Ebimbe mit seinem ersten Bundesliga-Tor (29.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Das 3:0 war die höchste Halbzeitführung in einem Frankfurter Bundesliga-Auswärtsspiel seit Mai 1977 (5:0 in Essen). Nach dem Seitenwechsel konnte sich der Europa-League-Sieger bereits für das Heimspiel gegen Olympique Marseille am Mittwoch schonen, der Anschluss durch Marcus Thuram (72.) kam zu spät.