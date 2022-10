Formel 1, USA-GP: Quali in Austin mit Verstappen, Schumacher, Vettel und Sainz LIVE im TV, Stream, Ticker

Carlos Sainz setzt mit der Bestzeit im 1. Freien Training ein erstes Ausrufezeichen. Der Spanier will sich in Austin mit der Pole Position belohnen.

Max Verstappen könnte nach seinem WM-Triumph in Japan den nächsten Titel feiern. Im Rennen am Sonntag könnte der Niederländer mit einem Sieg den Titel der Konstrukteurs-WM für Red Bull sichern. Gleichzeitig würde er den Rekord für die meisten Siege in einer Saison von Michael Schuhmacher und Sebastian Vettel (beide 13 Siege) egalisieren. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)