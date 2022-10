Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – Eintracht Frankfurt, 1:3 (0:3)

Großes Abtasten gab es zwischen den Kontrahenten nicht. Vor 53.019 Zuschauern besorgte Jesper Lindström bereits in der sechsten Minute die Führung von Frankfurt. Eric Junior Dina Ebimbe erhöhte für den Gast auf 2:0 (29.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Lindström seinen zweiten Treffer nachlegte (45.). Eintracht Frankfurt dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Mit einem Doppelwechsel wollte Borussia Mönchengladbach frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Daniel Farke Nathan Ngoumou und Luca Netz für Lars Stindl und Kouadio Koné auf den Platz (70.). Marcus Thuram beförderte das Leder zum 1:3 der Gastgeber über die Linie (72.). Mit Randal Kolo Muani und Lindström nahm Oliver Glasner in der 83. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Rafael Santos Borré und Faride Alidou. Obwohl der Eintracht nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es die Borussia zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:1.