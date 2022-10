Millimeter retten Manchester United - WM-Aus für Raphael Varane?

Manchester United feiert einen Punktgewinn in letzter Sekunde. Casemiro köpft die Red Devils zu einem verdienten Punktgewinn. United und Frankreich sorgen sich um Raphael Varane.

Was für eine turbulente Schlussphase im Duell zwischen dem FC Chelsea und Manchester United.

Durch ein Tor in letzter Sekunde von Casemiro ergattern die Red Devils beim 1:1 in London doch noch einen Punkt. Zunächst schien es nach dem Kopfball des Brasilianers so, als wenn Kepa den Ball sensationell aus dem Winkel gekratzt hätte. Die Torlinien-Technik zeigte aber, dass der Ball doch knapp im Tor war (90. +4)