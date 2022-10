Formel 1: Williams fällt Entscheidung - Schumacher bangt weiter um Zukunft

Im Laufe der Saison soll er noch weitere Rennerfahrung sammeln dürfen. So verkündete Williams, dass er noch in Mexiko und Abu Dhabi im ersten Training an den Start gehen wird.

Ganz sicher hat Sargeant seinen Platz aber noch nicht. Noch ist er nicht in Besitz der Superlizenz, die jeder Fahrer der Formel 1 benötigt. Die Chancen dafür stehen aber gut. In der laufenden Formel-2-Saison muss er mindestens den siebten Gesamtrang belegen. Aktuell steht er auf Platz drei.

Schumacher-Zukunft weiter ungewiss

Damit hat Mick Schumacher nur noch eine Möglichkeit, um auch in der kommenden Saison in der Formel 1 zu bleiben. Er muss sein Team davon überzeugen, dass er der richtige Mann für die Zukunft ist.

Diese Worte kamen bei Ralf Schumacher überhaupt nicht gut an. „Die jetzigen Haas-Fahrer machen einen guten Job, und ich glaube, Haas täte gut daran, an beiden festzuhalten und – wenn man schon so kritisch gegenüber den Fahrern ist – vielleicht auch mal etwas Selbstkritik zu üben“, sagte er am Sky-Mikrofon.