Frauen-WM: Infantino kritisiert niedrige Gebote

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die Gebote für die Fernsehrechte an der Fußball-WM der Frauen 2023 als zu niedrig kritisiert. TV-Sender hätten für die Übertragung „100-mal weniger“ als für die Weltmeisterschaft der Männer in Katar geboten, sagte der Chef des Weltverbandes am Rande der WM-Auslosung in Auckland.