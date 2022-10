Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – VfL Wolfsburg, 2:2 (1:1)

26.294 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Bayer schlägt – bejubelten in der 17. Minute den Treffer von Moussa Diaby zum 1:0. Robert Andrich lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte dem VfL den 1:1-Ausgleich (28.). Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Wolfsburg ging per Elfmeter von Maximilian Arnold in Führung (54.). Leverkusen drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Timothy Fosu-Mensah und Daley Sinkgraven sorgen, die per Doppelwechsel für Odilon Kossounou und Mitchel Bakker auf das Spielfeld kamen (70.). Der VfL Wolfsburg stellte in der 73. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Mattias Svanberg, Jonas Wind und Josuha Guilavogui für Kevin Paredes, Omar Marmoush und Yannick Gerhardt auf den Platz. Jeremie Frimpong witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:2 für Bayer 04 Leverkusen ein (76.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der Gastgeber und der VfL spielten unentschieden.