Bundesliga: Sport-Club Freiburg – SV Werder Bremen, 2:0 (0:0)

Das Spiel begann mit einem frühen Rückschlag für Werder! Bereits nach 14 Minuten schickte der Schiedsrichter Marco Friedl zum Duschen. Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Christian Streich schickte Ritsu Doan aufs Feld. Yannik Keitel blieb in der Kabine. 34.500 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den SC schlägt – bejubelten in der 56. Minute den Treffer von Lukas Kübler zum 1:0. In der Schlussphase nahm Ole Werner noch einen Doppelwechsel vor. Für Romano Schmid und Jens Stage kamen Oliver Burke und Eren Dinkci auf das Feld (76.). Vincenzo Grifo verwandelte in der 80. Minute einen Elfmeter und baute den Vorsprung von Freiburg auf 2:0 aus. Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Dankert (Rostock) siegte die Heimmannschaft gegen Bremen.