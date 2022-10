Anzeige

Formel 1: Nach Hamilton-Kritik - Frauen-Rennserie ab 2023? Formel 1: Frauen-Serie ab 2023?

Neue F1-Regeln beschlossen

Die Formel 1 will offenbar schon ab der Saison 2023 mit einer neuen Rennserie an den Start gehen. Die künftige Frauen-Serie soll den Fahrerinnen den Weg in die Formel 3 und Formel 2 ebnen.

Laut der britischen BBC soll die Formel 1 bereits für das kommende Jahr eine neue Frauen-Serie planen. Die Rennserie wird 12-15 Plätze für Fahrerinnen im Alter von 16-22 Jahren bereithalten (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1).

Die 2019 neu eingeführte W-Series bleibt trotz finanzieller Schwierigkeiten ebenfalls bestehen. Deren Meisterschaft musste nun zwei Runden vor Schluss beendet werden, um neue finanzielle Unterstützung zu gewinnen. Damit können die Fahrerinnen an diesem Wochenende im Rahmen des Großen Preises von Austin nicht an den Start gehen (Großer Preis von Austin im Liveticker auf SPORT1).

Die neue Rennserie hat auch das Ziel, Frauen den Weg in die Formel 3 und die Formel 2 zu ermöglichen. Die Bekanntmachung über die Planung der neuen Rennserie kann auch als Antwort auf zuletzt aufkeimende Kritik an der Formel 1 verstanden werden.

Reaktion auf Hamilton-Kritik

So hatte Lewis Hamilton der Formel 1 am Freitag ein mangelndes Engagement im Frauen-Rennsport vorgeworfen. „Es ist nie genügend Fokus auf Frauen in dem Sport in der gesamten Formel-1-Zeit gerichtet worden. Und nun wird auch nicht genug Wert daraufgelegt“, stellte der Brite fest. Zudem gebe es „nicht wirklich einen Weg für diese jungen tollen Fahrerinnen, um überhaupt in die Formel 1 zu kommen“, so der 37-jährige weiter.

Der siebenfache Weltmeister forderte daher: „Wir müssen mehr tun.“ (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Nach langer Abstinenz wieder Frauen in der Formel 1?

Genaue Details zur neuen Serie sind noch nicht bekannt. Ein Sprecher der Formel 1 sagte, man wolle sich dafür einsetzen, „dass Frauen die bestmöglichen Chancen haben, in unseren Sport einzusteigen und die notwendigen Fähigkeiten und Erfahrungen zu erwerben, um an die Spitze der Formel 1 zu gelangen.“

30 Jahre ist es inzwischen her, dass eine Frau in der Formel 1 an den Start ging. 1992 kaufte sich die Italienerin Giovanna Amati bei Brabham in ein Cockpit ein. Bei drei Versuchen in Südafrika, Mexiko und Brasilien konnte sich Amati jedoch nicht für das Rennen qualifizieren, bevor ihr schließlich das Geld ausging und sie durch den späteren Weltmeister Damon Hill ersetzt wurde. (NEWS: Rosberg: Formel 1 braucht eine Pilotin)

Wer tritt in ihre Fußstapfen? Giovanna Amati ist die bislang letzte Fahrerin in der Formel 1

Man darf also gespannt sein, ob es der neuen Rennserie tatsächlich gelingen wird, den Pilotinnen einen Weg in die Formel 1 zu ebnen.

