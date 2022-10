Tennis: Serena Williams' Fans laufen nach Doping-Skandal Sturm

Vielleicht hat die Geschichte aber auch noch eine andere Konsequenz. Serena Williams könnte nach ihrem Karriereende bei den US Open doch noch zur Rekord-Grand-Slam-Siegerin werden. Die letzten Jahre auf der WTA-Tour hatte die US-Amerikanerin den Rekord von Margaret Court gejagt.

Mit 24 Grand-Slam-Erfolgen ist die Australierin alleinige Rekordhalterin. Williams liegt mit 23 Titeln auf Rang zwei - scheiterte aber immer wieder in Grand-Slam-Endspielen am entscheidenden Triumph. Unter anderem verlor sie 2019 das Finale in Wimbledon gegen Halep.