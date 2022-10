3. Liga: SG Dynamo Dresden – 1. FC Saarbrücken, 1:2 (0:1)

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen dem 1. FC Saarbrücken und SG Dynamo Dresden an diesem 13. Spieltag. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Bei Saarbrücken kam Justin Steinkötter für Julius Biada ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (20.). Julian Günther-Schmidt schoss in der 34. Minute vom Elfmeterpunkt das erste Tor des Spiels für den Gast. Zur Pause behielt die Elf von Rüdiger Ziehl die Nase knapp vorn. Ahmet Arslan beförderte das Leder zum 1:1 von Dynamo Dresden in die Maschen (51.). Für das zweite Tor des 1. FC Saarbrücken war Steinkötter verantwortlich, der in der 63. Minute das 2:1 besorgte. In der Schlussphase nahm Rüdiger Ziehl noch einen Doppelwechsel vor. Für Günther-Schmidt und Richard Neudecker kamen Mike Frantz und Manuel Zeitz auf das Feld (78.). Am Ende behielt Saarbrücken gegen Dresden die Oberhand.