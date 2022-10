3. Liga: MSV Duisburg – FC Viktoria Köln, 1:1 (0:1)

Die Zebras trennten sich an diesem Samstag von Viktoria mit 1:1. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Jamil Siebert brachte sein Team in der 30. Minute nach vorn. Zur Pause hatte Vikt. Köln eine hauchdünne Führung inne. Für das 1:1 von Duisburg zeichnete Aziz Bouhaddouz verantwortlich (61.). Mit einem Doppelwechsel holte Torsten Ziegner Marvin Ajani und Jonas Michelbrink vom Feld und brachte Chinedu Ekene und Julian Hettwer ins Spiel (62.). Mit Simon Stehle und Niklas May nahm Olaf Janßen in der 75. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Christoph Greger und André Becker. Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen des MSV Duisburg mit dem FC Viktoria Köln kein Sieger ermittelt.