3. Liga: SV Meppen – Borussia Dortmund II, 0:2 (0:0)

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Timo Bornemann besorgte vor 7.252 Zuschauern das 1:0 für Dortmund II. In der 64. Minute änderte Christian Preußer das Personal und brachte Rodney Elongo-Yombo und Kolbeinn Birgir Finnsson mit einem Doppelwechsel für Bornemann und Soumaila Coulibaly auf den Platz. Stefan Krämer wollte den SV Meppen zu einem Ruck bewegen und so sollten Morgan Faßbender und Mike Feigenspan eingewechselt für Mirnes Pepic und Max Dombrowka neue Impulse setzen (68.). Mit Marco Pasalic und Ole Pohlmann nahm Christian Preußer in der 81. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Jayden Braaf und Aday Ercan. Borussia Dortmund II baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Moritz Broschinski in der 90. Minute traf. Die 0:2-Heimniederlage von Meppen war Realität, als Schiedsrichter Jürgensen (Hamburg) die Partie letztendlich abpfiff.