3. Liga: SV 07 Elversberg – VfL Osnabrück, 4:1 (2:0)

Kaum hatte die Partie begonnen, brachte Jannik Rochelt das Heimteam vor 3.500 Zuschauern mit 1:0 in Führung. In der 35. Minute stellte Tobias Schweinsteiger um und schickte in einem Doppelwechsel Henry Rorig und Marc Heider für Ba-Muaka Simakala und Felix Higl auf den Rasen. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Luca Schnellbacher das 2:0 nach (40.). Mit der Führung für SV 07 Elversberg ging es in die Kabine. In Durchgang zwei lief Jannes Wulff anstelle von Omar Haktab Traoré für Osnabrück auf. Erik Engelhardt, der von der Bank für Noel Niemann kam, sollte für neue Impulse bei den Gästen sorgen (59.). Engelhardt versenkte den Ball in der 63. Minute im Netz von Elversberg. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Rochelt bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (68.). Mit Schnellbacher und Kevin Koffi nahm Horst Steffen in der 71. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Nick Woltemade und Valdrin Mustafa. Rückstand und Unterzahl – nachdem Sven Köhler vom VfL Osnabrück auch noch die Ampelkarte kassiert hatte, schienen die Felle davongeschwommen zu sein (80.). Kurz vor Schluss traf Israel Suero Fernandez für SV 07 Elversberg (90.). Am Ende verbuchte Elversberg gegen Osnabrück die maximale Punkteausbeute.