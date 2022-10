Serie A: Franck Ribéry weint bei Abschied bittere Tränen

Seit Freitag herrscht Gewissheit, dass Franck Ribéry seine Fußballschuhe an den Nagel hängen muss. ( So würdigt Alaba seinen Kumpel Ribéry )

Der frühere Bayern-Star erklärte dies in einem Instagram-Post: „Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht“, schrieb Ribéry in drei Sprachen - Englisch, Deutsch und Italienisch. Zugleich bedankte er sich bei „jedem für dieses großartige Abenteuer“. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Serie A)