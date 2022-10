Lance Armstrong: Der Einsturz eines schmutzigen Imperiums

Armstrong gesteht Doping - zumindest teilweise

Da Armstrong in diesem System eine Hauptrolle spielte, erhielt er im Jahr 2012 keine zweite Chance - im Gegensatz zu anderen Fahrern: „Das lag in erster Linie daran, dass er nicht nur Dopingmittel genutzt hat, sondern auch mit ihnen handelte“, begründet Tygart die lebenslange Sperre: „Außerdem hat er mehrfach unter Eid gelogen.“

Armstrong-Ermittler: „Sollten ihm vergeben“

Und Armstrong kehrt derweil in die Radsport-Öffentlichkeit zurück - auch in Deutschland. In einer ARD-Dokumentation schilderte der 51-Jährige kürzlich, wie er dem gefallenen Ullrich in dessen schwersten Stunden zur Seite gestanden hatte. Die beiden verbindet seitdem eine Männerfreundschaft - inklusive gemeinsamer Rad-Ausfahrten und Podcast-Aufnahmen auf Mallorca.