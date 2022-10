2. Liga: SSV Jahn Regensburg – SV Sandhausen, 2:1 (1:1)

Die 8.123 Zuschauer erlebten mit, wie Aleksandr Zhirov das falsche Tor „anvisierte“ und seinen eigenen Torhüter überwand. Alexander Esswein versenkte den Ball in der zwölften Minute im Netz von Regensburg. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. In der 57. Minute änderte Mersad Selimbegovic das Personal und brachte Prince Osei Owusu und Christian Viet mit einem Doppelwechsel für Lasse Günther und Benedikt Gimber auf den Platz. Andreas Albers brachte dem SSV Jahn Regensburg nach 70 Minuten die 2:1-Führung. Mit Charalambos Makridis und Dario Vizinger nahm Mersad Selimbegovic in der 72. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Joshua Mees und Nicklas Shipnoski. Alois Schwartz wollte die Sandhäuser zu einem Ruck bewegen und so sollten Abu-Bekir El-Zein und Ahmed Kutucu eingewechselt für Cebio Soukou und Esswein neue Impulse setzen (88.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten des SSV.