2. Liga: Eintracht Braunschweig – SC Paderborn 07, 0:0 (0:0)

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Mit einem Doppelwechsel holte Michael Schiele Jannis Nikolaou und Fabio Kaufmann vom Feld und brachte Niko Kijewski und Lion Lauberbach ins Spiel (65.). Mit Dennis Srbeny und Julian Justvan nahm Lukas Kwasniok in der 68. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Marvin Pieringer und Sirlord Conteh. Am Ende sicherte sich Braunschweig mit diesem 0:0 einen Zähler.