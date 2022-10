2. Liga: 1. FC Nürnberg – Hannover 96, 0:0 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Wenig später kamen Maximilian Beier und Hendrik Weydandt per Doppelwechsel für Sebastian Stolze und Louis Schaub auf Seiten von Hannover 96 ins Match (59.). Mit Mats Möller Daehli und Christoph Daferner nahm Markus Weinzierl in der 66. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Erik Wekesser und Lukas Schleimer. Am Ende sicherte sich der 1. FC Nürnberg mit diesem 0:0 einen Zähler.