Premier League: Awoniyi-Schock für Klopp - Liverpool stolpert peinlich bei Schlusslicht

Der FC Liverpool musste beim Tabellenschlusslicht Nottingham Forest eine peinliche 1:0-Pleite hinnehmen. Ex-Union-Stürmer Taiwo Awoniyi avancierte dabei mit seinem Tor des Tages zum Matchwinner bei den Hausherren. Jürgen Klopp war an der Seitenlinie ob der Leistung seiner Mannen mächtig aufgebracht (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League) .

In der ersten Halbzeit spielte sich das Geschehen zunächst hauptsächlich zwischen den Strafräumen ab. Chancen waren daher Mangelware. Die beste Möglichkeit vergab Liverpools Fabio Carvalho, der aus spitzem Winkel an Forest-Keeper Dean Henderson scheiterte (9.).

Kurz vor der Pause agierte Abwehrchef Virgil van Dijk im gegnerischen Sechzehner zu uneigennützig (39.) Nach einer Flanke wollte er Roberto Firmino per Kopfballablage bedienen. Der eigene Abschluss wäre hier wohl die bessere Entscheidung gewesen.

Awoniyi stellt das Spiel auf den Kopf

Aus der Pause kamen die Reds eigentlich als das bessere Team. Doch in der 55. Minute stellte Awoniyi alles auf den Kopf. Eine scharfe Hereingabe drückte er zunächst an den Pfosten, ehe er reaktionsschneller als van Dijk war, und zur überraschenden Führung abstaubte.

Klopp schimpft - Keeper Henderson wächst über sich hinaus

Die Reds agierten weitestgehend ideenlos. Jürgen Klopp zeigte sich an der Seitenlinie sichtlich unzufrieden mit der Leistung seiner Mannen. Unter anderem der fahrig wirkende Defensivmann Joe Gomez erhielt eine Ansage vom Reds-Coach, weil er Klopps Ansicht nach nicht aggressiv genug agierte (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League) .

Die beste Chance auf den Ausgleich vergab der eingewechselte Arnold, der mit einem Kopfball an Nottingham-Keeper Henderson scheiterte (85.). Fast im Gegenzug hätten die Gastgeber für die Entscheidung sorgen können. Doch Allison Becker rettete bärenstark gegen Yates (86).

In der Nachspielzeit trumpfte der überragende Nottingham-Keeper Henderson noch einmal auf und zeigte gegen den freistehend köpfenden van Dijk einen überragenden Reflex (90+2.).

Damit hielt er seiner Mannschaft einen wichtigen wie unerwarteten Sieg fest. Durch den Überraschungserfolg reicht Nottingham die Rote Laterne zunächst an Leicester City weiter. Liverpool bleibt vorerst Siebter. Gleichzeitig sorgte Liverpool mit der Niederlage dafür, dass man in der laufenden Saison bereits ein Spiel mehr (3) verloren hat, als in der gesamten letzten Saison (2)(DATEN: Die Tabelle der Premier League).