Bayer Leverkusen: Boss Carro sehr angetan von Xabi Alonso - trotz Krise

Bayer Leverkusen befindet sich in der Ergebniskrise - auch unter dem neuen Trainer Xabi Alonso. Der Ex-Profi erhält Rückendeckung.

Er sei „sehr zufrieden“ mit der Arbeit des spanischen Ex-Profis, sagte Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro bei Sky : „Er ist sehr fokussiert, er fordert und fördert, er arbeitet an den Basics.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Ich sehe ihn sehr konzentriert und erfahren, was eine Mannschaft in so einer Situation braucht“, sagte Carro weiter. „Bis jetzt bin ich von seiner Arbeit sehr angetan, jetzt müssen natürlich auch die Ergebnisse folgen.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)