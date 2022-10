Frauen-BL: Minge lässt Freiburg gegen Leverkusen jubeln

Die Fußballerinnen des SC Freiburg haben am 5. Spieltag der Bundesliga Anschluss an das Spitzentrio gehalten.

Die Fußballerinnen des SC Freiburg haben am 5. Spieltag der Bundesliga Anschluss an das Spitzentrio gehalten. Gegen Bayer Leverkusen setzte sich das Team von Trainerin Theresa Merk am Samstag mit 3:2 (3:2) durch und festigte mit neun Punkten den vierten Tabellenrang.