Tod mit 32: Masato Kudo, Ex-Teamkollege von Alphonso Davies, stirbt nach Hirn-OP

Wie sein Klub Tegevajaro Miyazaki bestätigte, hatte sich der Angreifer einer Operation am Gehirn unterzogen, die nicht den erwünschen Erfolg gebracht hatte. Kudo litt an einem Hydrocephalus, einer Anstauung von Flüssigkeit in den Hirnventrikeln.

Er war am 3. Oktober in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Einst Teamkollege des jungen Alphonso Davies

Mit Tegevajaro Miyazaki spielte er zuletzt in der dritten japanischen Liga, zuvor hatte er sich unter anderem bei Erstligist Kashiwa Reysol einen Namen gemacht. Mit dem Klub schaffte er es 2013 bis ins Halbfinale der asiatischen Champions League. Mit sechs Toren in 12 Spielen war der Publikumsliebling dabei entscheidend beteiligt.

Ex-Trainer erinnert an Kudo

„Er hatte eine so großartige Einstellung, hat sich um seine Mitspieler, den Verein, die Fans gekümmert“, schrieb sein letzter Klub in einem Statement: „Wir sind am Boden zerstört, dass ein so großartiger Spieler so früh von uns gegangen ist.“