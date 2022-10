Erstmals torlos: Paderborn verpasst Sprung an die Spitze

Fußball-Zweitligist SC Paderborn ist erstmals in dieser Saison ohne eigenen Treffer geblieben und hat den Sprung an die Tabellenspitze verpasst.

Fußball-Zweitligist SC Paderborn ist erstmals in dieser Saison ohne eigenen Treffer geblieben und hat den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Nach zuvor drei Pflichtspielsiegen in Folge kam die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok bei Eintracht Braunschweig nur zu einem torlosen Remis. Für die formstarken Niedersachsen war es das siebte Ligaspiel in Folge ohne Niederlage.