2. Bundesliga: SC Paderborn verpasst Sprung an die Tabellenspitze - Serie vom 1. FC Nürnberg reißt

Der SC Paderborn hat den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Ostwestfalen spielen in Braunschweig nur Unentschieden. Die Siegesserie des 1. FC Nürnberg endet gegen Hannover 96.

Die Ostwestfalen kamen bei Eintracht Braunschweig nicht über ein 0:0 hinaus und verpassten so den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga. Paderborn blieb in dieser Saison erstmals ohne eigenen Treffer - für die formstarken Niedersachsen aus Braunschweig war es das siebte Ligaspiel in Folge ohne Niederlage.