Anzeige

Bundesliga: Das hat Nagelsmann mit Kovac gleich Das verbindet Nagelsmann mit Kovac

Nagelsmanns besonderes Wiedersehen: "Ist ein Herzensklub!"

SPORT1

Julian Nagelsmann kann am Samstag an einem seiner Vorgänger vorbeiziehen. Die Bilanz des 35-Jährigen weist bislang kuriose Parallelen zu Niko Kovacs Zeit in München auf.

Wenn der FC Bayern am Samstag bei der TSG Hoffenheim antritt, wird sich Julian Nagelsmann an einem seiner Vorgänger vorbeischieben. Für den ehemaligen TSG-Trainer bedeutet das Aufeinandertreffen mit seiner Ex das 45. Bundesligaspiel als Cheftrainer des Rekordmeisters, womit er dann exakt ein Spiel mehr als Bayern-Trainer verantwortet hat als Niko Kovac. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Der aktuelle Trainer des VfL Wolfsburg wurde im Sommer 2018 Trainer der Münchner und erzielte in 44 Bundesligaspielen insgesamt 29 Siege, neun Remis und sechs Niederlagen. Nach einer 1:5-Niederlage bei Eintracht Frankfurt im November 2019 musste der ehemalige Bayern-Spieler gehen.

Anzeige

Kurios: Julian Nagelsmann hat in seinen bisherigen 44 Partien exakt die gleiche Bilanz wie der Kroate. Mit einem Sieg gegen Hoffenheim kann der 35-Jährige an Niko Kovac vorbeiziehen.

Der FC Bayern will mit einem Sieg in Sinsheim den Druck auf Tabellenführer Union Berlin erhöhen und bis auf einen Punkt an die Köpenicker herankommen. Einfach wird es allerdings nicht - schließlich steht den Münchnern die drittbeste Defensive der Liga gegenüber. (Bundesliga: TSG Hoffenheim vs. FC Bayern, Samstag ab 15:30 Uhr im Liveticker)

Alles zur Bundesliga auf SPORT1:

Legendäre Lachnummer! Als Sepp Maier auf Entenjagd ging

Anzeige